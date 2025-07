Cum arată locuinţa în care milionarul care a renunţat la cetăţenia română stă cu iubita cu 23 de ani mai tânără!

22:10

Novak Djokovic s-a calificat în optimile de finală de la Wimbledon, acolo unde a cucerit deja şapte titluri la All England Club. Sârbul l-a întâlnit pe conaţionalul Martin Kecmanovic, pe care l-a învins fără prea multe emoţii pe terenul central, scor 6-3, 6-2, 6-4. Această victorie este una specială pentru Novak Djokovic. Sârbul a bifat […]