„Summer Sale”, un nou concept semnat Artmark, dedicat tinerilor colecționari de artă

Luna iulie debutează la Artmark cu un nou concept dedicat colecționarilor de artă - „Summer Sale”. Casa de Licitații A10 by Artmark inaugurează o formulă spectaculoasă prin care arta devine și mai accesibilă, datorită unor evenimente cu prețuri reduse, dar cu nume mari din patrimoniul artistic românesc: „Summer Sale. Licitație de lichidare a două colecții”, (marți, 8 iulie) și „Summer in the City. Licitația de Artă Postbelică și Contemporană” (joi, 10 iulie).

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro