Campionatul Mondial de Înot pentru Juniori închide Complexul Sportiv de Natație Otopeni

Proiectul „Străzi deschise" se extinde pe încă două străzi din centrul Capitalei, a transmis Primăria Municipiului București. Astfel, începând cu weekendul 5-6 iulie străzile Piața Amzei și Christian Tell vor deveni pietonale, pentru a putea fi integrate în programul de promenadă urbană. Acestea vor fi în fiecare weekend la dispoziția pietonilor, până la finalul programului, […]