Sector 6 | Primăria închide Complexul de Case de Tip Familial „Acasă” și înființează două apartamente sociale

Încep înscrierile la creșă pentru anul școlar 2025-2026. Părinții din Sectorul 1 au la dispoziție o săptămână, începând de astăzi, 1 iulie, să își înscrie copii la creșă, potrivit unui comunicat al administrației locale. Astfel, părinții vor putea depune primele cereri din această dimineață, de la ora 08:00, când va fi deschisă platforma de înscrieri. […]