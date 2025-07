Murim de cald și de card

19:20

Marcel Ciolacu a ieșit la atac, pe Facebook, după ce a fost acuzat de dezastrul economic din România. „Frica de "junk" – motiv pentru austeritate oarbă?! Cine profită, de fapt, de panica indusă populației și firmelor românești?", a răbufnit fostul președinte al PSD. „Am plătit prețul politic pentru greșelile mele. Am făcut un pas în […]