Horoscop 7 iulie 2025 – Sectorul financiar va urma un curs liniştit

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă joi, 3 iulie, că a declanşat procedura de demitere a conducerii Salrom (compania de stat care administrează Salina Praid), în urma dezastrului provocat de inundaţiile din luna mai. „Cine a greşit, dovedit cu date clare, conform legii, răspunde!", afirmă oficialul guvernamental, într-o postare pe Facebook. Ministrul Economiei mai dezvăluie că […]