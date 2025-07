Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale

11:20

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, joi, la 7,04% pe an, de la 7,09% pe an în ședința precedentă, […] The post Indicele ROBOR la trei luni a scăzut, joi, la 7,04% appeared first on IMPACT.ro.