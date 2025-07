Wimbledon: Aryna Sabalenka vs Elise Mertens – Miza pe nr. 1 WTA

22:00

Soluție pentru combaterea pilelor la angajările din instituțiile publice: camere de luat vederi, ca la bacalaureat. Așa am vedea cine știe și cine are doar CV-ul cu antet de partid. În virtutea acestei mici reforme, […] The post Dacă la angajările la stat s-ar pune camere ca la bac, s-ar umple câmpurile Italiei de “șefi direcție” appeared first on IMPACT.ro.