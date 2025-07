Cristi și Francesca sunt primul cuplu participant în sezonul 9 Insula Iubirii! Show-ul începe din 21 iulie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

16:00

Compania Transgaz a finalizat lucrările de subtraversare a Dunării, pe sub Brațul Borcea, a conductei Tuzla-Podișor. Acest proiect are ca scop să introducă în Sistemul Național de Transport gazele ce vor fi extrase din Marea Neagră, perimetrul Neptun Deep, de către compania OMV Petrom. Punctul terminus al traseului, Podișor, va fi atins în scurt timp având în vedere că este linie dreaptă până acolo. Conducta a fost trasă la o adâncime de 67 de metri și se întinde pe o lungime de 1,8 kilometri pe sub Dunăre. “Pe parcursul execuției, echipele noastre s-au confruntat cu provocări geologice neprevăzute, cum ar fi procesele de dolomitizare, care au necesitat ajustări strategice în foraj și alezare. Aceste lucrări de anvergură demonstrează capacitatea tehnică și expertiza inginerilor noștri de a depăși provocările geologice extreme și de implementare a unor soluții inovatoare pentru consolidarea infrastructurii energetice naționale”, după cum a declarat Ion Sterian, directorul general Transgaz. Lucrările au început în 2023, iar executantul lor este un consorțiul turcesc condus de compania Kalyon. Această subtraversare stabilește un nou reper în execuția forajului orizontal dirijat datorită diametrului, complexității geologice și dimensiunii echipamentelor mobilizate.