Horoscop 8 iulie 2025 – Implinirea ta personală va necesita numeroși pași

14:40

1. Năzbâtia numită USR are în jur de 10% . Și doar o treime dintre useriști îl agreează pe divinul horticultor Cioloș. Dar văd că ne conduce absolventul de liceu agricol. 2. Îmi aduc aminte de momentul astral în care când s-au amestecat USR și PLUS, partidul lui Cioloș. Și trebuie să cobor puțin în […] The post Domnule Bolojan, dacă nu vreți să fiți sub Ciolacu… first appeared on Ziarul National.