Dublă dominație: Israelul nu are rivali pe piețele financiare și în Orientul Mijlociu

09:40

Un accident grav a avut loc marți dimineață, 8 iulie, pe şoseaua de centură a Capitalei, în zona localității ilfovene Mogoşoaia. Din primele informații, în coliziune au fost implicate un autoturism și un camion, iar impactul puternic s-a soldat cu un mort și un rănit. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat […] The post FOTO/Accident grav pe Centura Capitalei. Un șofer a murit first appeared on Ziarul National.