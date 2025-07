CCR, cea mai tare agenție de turism de lux pe banii fraierilor

12:50

Dezechilibrele hormonale nu mai sunt o raritate – ci o realitate frecvent întâlnită în viața femeilor moderne. Stresul constant, alimentația dezechilibrată, poluarea, lipsa somnului și expunerea la substanțe cu efecte hormon-like (xenoestrogeni) contribuie din umbră la apariția acneei, oboselii cronice, sindromului premenstrual accentuat, anxietății sau problemelor de fertilitate. În acest context, tot mai multe femei […] The post Detoxifierea hormonală: Ce înseamnă și de ce este tot mai populară în rândul femeilor? first appeared on Ziarul National.