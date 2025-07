Câte bilete s-au vândut pentru meciul FCSB-Inter d’Escaldes. Drumul spre Champion League începe pe Antena 1

21:10

Farul a fost declarat clubul cu cea mai bună academie din ţară, potrivit clasificării realizate de FRF. Academia Stelei se află pe locul 9 în clasament, deasupra FCSB-ului, care e pe 10. Farul Constanța, AFK Csikszereda și ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj ocupă primele 3 poziţii în clasamentul realizat de FRF. Farul a obţinut […] The post Farul are cea mai bună academie din România! FCSB apare în clasament sub Steaua! appeared first on Antena Sport.