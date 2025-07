Mircea Lucescu şi-a decis viitorul! Ce spune despre plecarea de la echipa naţională: “M-am supărat pe băieţi”

23:40

Scandalul în care Cristi Săpunaru (41 de ani) este implicat cu conducerea Rapidului continuă. Într-un mesaj publicat pe reţelele sociale, fostul căpitan al Rapidului i-a răspuns preşedintelui executiv al giuleştenilor, Victor Angelescu. Angelescu susţinea că îl consideră în continuare prieten pe Săpunaru. Fostul fundaş legendar al giuleştenilor a transmis încă o dată că scandalul cu […]