Ilie Bolojan: Vârsta medie de pensionare a judecătorilor este de 48 de ani, cu pensii de 5.000 de euro

**Millennials impulsionează piaţa electronicelor pre-owned în România**Piaţa electronicelor pre-owned este în plină expansiune în Europa, iar România se aliniază acestui trend, condus de cumpărătorii cu vârste între 25 şi 44 de ani, potrivit unui comunicat transmis de holdingul românesc MAGNOR. and #8222;Românii sunt mai informaţi, mai pragmatici şi mai atenţi la valoarea reală a produselor. Astăzi, un telefon sau un laptop pre-owned, testat şi garantat, este o opţiune firească pentru tot mai mulţi cumpărători and #8221;, afirmă Cosmin Popovici, CEO MAGNOR, companie care deţine o platformă diversificată de tranzacţionare a electronicelor recondiţionate, produselor de lux şi lingourilor de aur.Un studiu Persistence Market Research estimează că piaţa europeană a electronicelor pre-owned va creşte de la 24,43 miliarde dolari în 2025 la 47,16 miliarde dolari până în 2032, cu un ritm anual de 11,5%. În România, Millennials sunt and #8222;motorul dezvoltării and #8221;, iar Generaţia Z vine puternic din urmă, arată studiile interne ale MAGNOR. and #8222;Cei între 25 şi 44 de ani rămân principalii cumpărători interesaţi de alegeri smart. Majoritatea provin din mediul urban, sunt familiarizaţi cu tehnologia şi preferă achiziţii sigure, fie online, fie din magazinele noastre fizice and #8221;, precizează Popovici.Preţul accesibil este principalul motiv pentru alegerea unui produs pre-owned, urmat de grija faţă de mediu. Potrivit studiului, 55% dintre Millennials iau în calcul costurile, iar 35% sunt motivaţi de sustenabilitate. and #8222;Faptul că aceste electronice sunt testate de o echipă profesionistă şi vin cu garanţie le transformă într-o opţiune sigură and #8221;, adaugă reprezentantul MAGNOR, subliniind că un produs recondiţionat oferă aceleaşi funcţionalităţi ca unul nou, dar la un preţ mult mai mic.Totodată, 45% dintre Millennials preferă un dispozitiv pre-owned de la un comerciant de încredere, potrivit Euromonitor.Un alt stimulent pentru consumatori este programul Buy Back: and #8222;Un telefon vechi aduce înapoi până la 75% din valoarea sa de piaţă, dar şi reduceri de până la 500 de lei la achiziţii noi and #8221;, arată Popovici. Aproape 40% dintre cumpărători folosesc deja acest tip de program.MAGNOR mizează pe extinderea segmentului de electronice pre-owned prin investiţii în logistică, testare şi experienţa utilizatorului: and #8222;Într-o lume în care tehnologia avansează rapid, iar sustenabilitatea contează mai mult ca niciodată, piaţa de electronice pre-owned nu e doar o alternativă, este o normalitate and #8221;, conchide CEO-ul companiei.