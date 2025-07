De la Stolo la Bolo

08:20

A trecut cam ușor o declarație incredibilă făcută Radu Cristescu, fost deputat PSD până în 2024, în legătură cu sinecurismul extrem aplicat în cazul fiicei sale Tamila Cristescu. Situația revoltătoare developează filiera toxică prin care beizadeaua PSD-istă a ajuns angajată la Consultatul român din New York, în 2022. Diverse voci din arealul mediatic Realitatea Plus […] Articolul Filiera toxică din cazul beizadelei Tamila: Radu Cristescu – Daniel Băluță – Bogdan Aurescu. Autodenunț: „Am angajat-o la Primăria Sectorului 4”, de unde a fost detașată trei ani la New York! apare prima dată în Ziariștii.