Spania. Antrenorul Carlo Ancelotti a fost condamnat la un an de închisoare, pentru neplata impozitului pe veniturile obținute din drepturile de imagine, în 2014, când antrena Real Madrid. Cel mai probabil, nu va executa pedeapsa.

14:20

Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 00:30, pe aeroportul Palma de Mallorca din Spania. Echipajele de urgență au tratat 18 persoane cu răni minore, șase dintre ele fiind transportate la spital pentru investigații suplimentare. Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on […]