Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său la naţională: “Am 80 de ani, lasă-mă”

Un titular de la FCSB e la mare căutare şi poate prinde un transfer, în această perioadă de mercato. Siyabonga Ngezana a atras atenţia mai multor cluburi din Europa. Siyabonga Ngezana a fost titular în primele meciuri bifate de FCSB, în acest start de sezon. În partida cu Inter d'Escaldes, câştigată de campioană cu 3-1, […]