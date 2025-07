Ce o aşteaptă pe FCSB în Andorra. Duelul campioanei cu Inter d’Escaldes e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

22:50

Căpitanul croat Luka Modric, care a părăsit Real Madrid după 13 ani petrecuţi la clubul din La Liga, a semnat un contract pe un an cu opţiune până în iunie 2027, a anunţat, luni, echipa din Serie A, potrivit news.ro. Sosirea mijlocaşului în vârstă de 39 de ani a fost confirmată de noul antrenor al […]