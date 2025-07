După ruşinea din Andorra, FCSB nu mai sperie pe nimeni! Anunţul antrenorului macedonenilor: “Va fi mai uşor”

16:50

Milionarul cu trei pensii a intervenit în scandalul momentului din România. Dumitru Dragomir, fostul şef de la LPF, a oferit declaraţii despre imaginile apărute în spaţiul public de la festivalul Beach, Please! Dumitru Dragomir a oferit o reacţie acidă despre cele întâmplate la festivalul desfăşurat la Costineşti, la finalul săptămânii trecute. Au apărut mai multe […] The post Milionarul român cu trei pensii a intervenit în scandalul momentului din România: “În ce ţară trăim?” appeared first on Antena Sport.