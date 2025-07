Biciclist accidentat de un şofer neatent

20:30

Primăria Piatra Neamţ vrea să cumpere terenul de sub Mall Forum Center şi în acest sens a fost iniţiat un proiect de hotărâre. În şedinţa din 9 iulie proiectul a trecut de votul consilierilor pietreni. Astfel, municipalitatea are undă verde pentru a cumpăra terenul în suprafaţă de 2.200 de metri pătraţi la preţul de 602.253 […] Articolul Primăria Piatra cumpără terenul de sub Mall Forum Center. Cum au votat aleşii apare prima dată în Monitorul de Neamț.