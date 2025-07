Cum arată noile echipamente ale FCSB-ului! Alibec, Bîrligea, Şut şi Târnovanu au prezentat tricourile

09:20

Luka Modric a făcut dezvăluiri despre Florentino Perez, după plecarea de la Real Madrid. Mijlocașul croat a bifat ultimele meciuri în tricoul „galacticilor" la Mondialul Cluburilor, fiind foarte aproape de un transfer la AC Milan. Luka Modric a oferit o reacție superbă la adresa președintelui de la Real Madrid, Florentino Perez, dezvăluind faptul că a […]