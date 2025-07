Fondurile de pensii facultative, creştere cu 21%, la nivelul lunii mai

20:30

Fiecare corp uman trebuie să aibă o and #8222;fundaţie and #8221; solidă: sănătatea. Iar într-o epocă tot mai agitată şi stresantă, dar în acelaşi timp tot mai modernă, organismul nostru poate solicita, după caz, un aport suplimentar de nutrienţi care să joace diverse roluri-cheie asociate sănătăţii, precum prevenirea apariţiei unor probleme de sănătate, susţinerea funcţiilor optime ale organismului sau promovarea longevităţii. În astfel de cazuri, ajutorul esenţial vin din partea COSMO PHARM and #174;, prin portofoliul extrem de divers de produse care au transformat complet piaţa suplimentelor alimentare din România!