Taxe vamale: Industria germană face apel la SUA şi UE să 'găsească soluţii'

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a exprimat sâmbătă pe X and #8222;dezaprobarea foarte puternică and #8221; a ţării sale faţă de ameninţările lui Donald Trump cu privire la tarifele vamale şi a făcut apel la UE să and #8222;apere cu fermitate interesele europene and #8221;, relatează Le Figaro.