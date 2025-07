Australia nu va angaja trupe în avans în niciun conflict

09:20

Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a asigurat pe şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov de sprijinul său and #8222;necondiţionat and #8221; în războiul împotriva Ucrainei, considerând victoria Moscovei and #8222;sigură and #8221;, a relatat, duminică, presa oficială din Phenian.