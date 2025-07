Surpriză în Polonia: Edi Iordănescu vrea să plece de la Legia

15:50

Uniunea Europeană a depășit, în 2024, pragul de 450 de milioane de locuitori, atingând un nivel record de 450,4 milioane. Creșterea a fost posibilă exclusiv datorită migrației, care a compensat pentru al patrulea an consecutiv declinul natural al populației – adică mai multe decese decât nașteri. Potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, blocul comunitar a …