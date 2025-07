Oana și Vlad Craioveanu, fondatorii Impact Hub și Startarium: Business de milioane, din puterea comunității? Lucrurile se pot face și altfel

00:10

Sub direcția lui Kash Patel, agenții FBI nu mai jură credință Americii, ci doar directorului lor. Recurgerea la teste poligraf (sau cu detectorul de minciuni) este utilizată de acum nu pentru a estima loialitatea angajaților față de țara lor, ci mai degrabă pentru a stabili dacă ei l-au criticat deja pe acest susținător fidel al …