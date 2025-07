Diogo Jota și Andre Silva, omagiați la Preston – Liverpool! Imagini emoționante. Gestul care a impresionat pe toată lumea

21:50

Iga Swiatek a scris istorie după ce a cucerit titlul la Wimbledon 2025. Poloneza a învins-o fără drept de apel pe Amanda Anisimova în ultimul act de la All England Club, scor 6-0, 6-0, după numai 57 de minute de joc. Pentru Swiatek, acesta este al şaselea turneu de Grand Slam al carierei şi primul […] The post Iga Swiatek, emoţionată după ce a cucerit titlul la Wimbledon: “Nici nu visam la acest trofeu” appeared first on Antena Sport.