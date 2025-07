Detalii despre Louis Munteanu, după ce Dan Petrescu a spus că nu se antrenează cu echipa! Anunțul lui Cristi Balaj

10:40

Pe 13 iulie 2019, Simona Halep își trecea în cont al doilea titlu de Grand Slam al carierei. După ce în 2018, românca reușea să câștige turneul de la Roland Garros, în 2019 s-a impus și la Wimbledon, după o finală memorabilă contra Serenei Williams, considerată de mulți cea mai mare jucătoare din istoria tenisului.