Street style în marile orașe din România: expresie urbană

07:40

Aeroportul Iași, record de pasageri: Peste un milion în primul semestru, al treilea an consecutiv. Aeroportul Internațional Iași își continuă ascensiunea, atingând pragul de un milion de pasageri în primul semestru al anului 2025. Această performanță, înregistrată luna trecută grație unui trafic de 210.000 de pasageri doar în iunie, marchează a șaptea oară în istoria [...] The post Aeroportul Iași, record de pasageri: Peste un milion în primul semestru, al treilea an consecutiv first appeared on IasiTV Life.