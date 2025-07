BUSINESS ROMÂNESC / Brandul Romanesc care Imbraca Luxul

07:40

Amenzi usturătoare la festivalul Beach, Please: S-a găsit mâncare mucegăită și porții sub gramajul legal. Comisarii ANPC au vizat festivalul „Beach, Please!” de pe litoral, după o sesizare privind un preparat mucegăit. Verificările au scos la iveală nereguli precum depozitarea alimentelor la temperaturi improprii, porții sub greutatea legală și ambalaje alterate. Drept urmare, mai mulți [...] The post Amenzi usturătoare la festivalul Beach, Please: S-a găsit mâncare mucegăită și porții sub gramajul legal first appeared on IasiTV Life.