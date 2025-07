La 38 de ani, fotbalistul pe care Real Madrid plătea 10 milioane € va juca pe gratis pentru echipa vieții sale

18:20

Chelsea a câştigat duminică seara Campionatul Mondial al Cluburilor, după ce s-a impus cu scorul de 3-0 în faţa celor de la Paris Saint-Germain. La ceremonia de premiere a echipei câştigătoare a fost prezent şi Donald Trump, preşedintele SUA, care a primit o medalie de la Gianni Infantino. În plus, conducătorul Statelor Unite ale Americii […] The post Donald Trump s-a ales cu o medalie după Mondialul Cluburilor. Infantino i-a făcut “cadou” şi trofeul original appeared first on Antena Sport.