Gigi Becali a trecut la ameninţări! Jucătorii cu cont de TikTok, “trecuţi pe linie moartă”: “Şut doarme îmbrăcat”

Gigi Becali i-a plătit lui Dinamo 970.000 de euro şi l-a cedat pe Alexandru Musi pentru a-l aduce pe Dennis Politic. Mijlocaşul stângă nu mai are însă locul de titular asigurat la FCSB. Latifundiarul din Pipera spune că din turul 3 preliminar al Champions League va miza pe David Miculescu. Gigi Becali nu are milă […]