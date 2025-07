Sorin Oprescu, relaxat la terasa unui hotel din Halkidiki. El are cazare gratis la Jilava pentru 10 ani, dar nu vrea să vină

15:10

Albert NBN a devenit faimos în toată țara după ce i s-a viralizat pe internet o bucată cu dintr-un cântec interpretat pe scena Beach, please! Acea bucată de cântec conține o înjurătură la adresa României, […] The post Un rapper-trapper a șocat filonul naționalist din online după ce a înjurat România în concertul de la Beach, please! appeared first on IMPACT.ro.