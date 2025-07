Un ieșean, prins de polițiști cu ambele anvelope de pe partea stângă dezumflate, după o partidă la păcănele, s-a ales cu o condamnare

15:50

Pentru al treilea an la rând, cel mai mare angajator din județul Iași renunță la o parte din personal. Câteva sute de angajați ai Amazon Development Center vor fi disponibilizați în perioada următoare, confirmă surse oficiale din cadrul companiei. La finalul anului 2024, gigantul IT de la Iași avea 3.424 de salariați, cu aproape 20% mai puțin decât în anul de vârf, 2022, atunci când compania americană stabilită la Iași a funcționat cu un număr mediu de 4.234 de salariați.