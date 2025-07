BNS acuză manipularea prețului la energie și cere înființarea unei celule de criză

17:00

Transgaz a reușit să performeze an de an și să ocupe la acest moment a-4-a poziție în topul operatorilor de transport și sistem (OTS) gaze naturale din Uniunea Europeană. Acțiunile Transgaz (TGN) au înregistrat un avânt spectaculos, în ultimii doi ani, dublându-și valoarea, iar cheltuielile efectuate de Transgaz în perioada 2017-2024 au fost reduse cu […]