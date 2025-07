Se prăbușește comerțul transatlantic?

19:10

Ilie Bolojan a fost, fără îndoială, vedeta weekendului. L-a ajutat și vremea, care n-a mai ținut capul de afiș al știrilor, altfel aveam deschideri de jurnale cu zilele toride din iulie și mirarea oamenilor că vara-i cald. În lipsa apocalipsei termice, premierul a organizat o conferință de presă maraton din care nimeni n-a priceput mai […] The post Bolojan, premierul cu spor de realitate paralelă first appeared on Ziarul National.