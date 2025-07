Inca o luna de arest pentru mercenarii lui Horatiu Potra. Seful lor se ascunde in strainatate

07:20

Un barbat condamnat la moarte a fost executat marti in Florida, in sudul Statelor Unite, numarul executiilor din tara ajungand la 26 in acest an, cel mai mare numar din ultimul deceniu, scrie cotidianul The New York Post. Michael Bell, 54 de ani, a fost executat prin injectie letala la penitenciarul de stat din Raiford,...