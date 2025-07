Nvidia va relua vanzarile de cipuri de inteligenta artificiala „H20” catre China

09:30

O postare care circula intens pe retelele sociale si a fost vizualizata si apreciata de mii de „suveranisti” sustine ca Stormy Daniels, o figura cunoscuta in scandalurile politice din SUA, ar urma sa soseasca in Romania pentru a-l apara in fata instantei pe Calin Georgescu. In postarea, devenita virala in ultimele ore pe TikTok si...