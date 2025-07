Se cerne piața cerealelor din Iași: Brio Investment Cereale SRL, companie cu afaceri de sute de milioane și legături politice, a ajuns în insolvență

04:20

Ceea ce simțeam cu toții de ceva ani - lipsa aproape totală de influență la centru a liderilor politici locali -, iată, s-a oficializat parțial și prin vot. La PSD nu am avut încă alegeri interne, vor fi la toamnă. Dar asta nu pare a schimba cu nimic starea de lucruri: la PNL acestea s-au consumat sâmbătă. Iașul, de altfel și Moldova, nu are niciun reprezentant în noua conducere a partidului, conducere aleasă sub atenta îndrumare a noului președinte ales cu aproape 90%, Ilie Bolojan.