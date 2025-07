Raportează terenurile cu deșeuri și ambrozie, ajută natura și câștigă. Concurs Național lansat de Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! aniversează în 2025 15 ani de activitate dedicată protejării mediului și implicării civice. Cu această ocazie, organizația lansează o inițiativă inedită, primul Concurs Național de Raportare a Deșeurilor și Ambroziei, destinat tuturor cetățenilor care vor să contribuie activ la curățenia din România, printr-o simplă raportare făcută prin aplicația mobilă Let’s Do It, Romania!.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timis Online