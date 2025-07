CCR respinge sesizarea lui Nicușor Dan privind legea împotriva propagandei extremiste. Urmează promulgarea

13:00

Let’s Do It, Romania! aniversează în 2025 15 ani de activitate dedicată protejării mediului și implicării civice. Cu această ocazie, organizația lansează o inițiativă inedită, primul Concurs Național de Raportare a Deșeurilor și Ambroziei, destinat tuturor cetățenilor care vor să contribuie activ la curățenia din România, printr-o simplă raportare făcută prin aplicația mobilă Let’s Do It, Romania!.