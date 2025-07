Când e prea cald să-ți plimbi câinele: semnele pericolului și temperaturile la care trebuie să spui „nu”

15:20

CSM Ceahlăul a luat sub formă de împrumut un jucător de la CFR Cluj. Este vorba despre Guigui Yolou, iar perioada împrumutului este de un an de zile. „Theo Julien Guigui Yolou va juca pentru CSM Ceahlăul Piatra Neamț în sezonul competițional 2025-2026. Atacantul are 20 de ani și vine de la vicecampioana națională CFR […] Articolul CSM Ceahlăul, jucător împrumutat de la CFR apare prima dată în Monitorul de Neamț.