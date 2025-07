Iulia Albu, ornament uimitor în noua locuință. Cât de extravagantă va fi casa vedetei: „Cu Dumnezeu înainte”

23:00

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, se pregătește să facă un pas important în viața ei. Tânăra urmează să plece în Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost admisă la prestigioasa Universitate Cornell din New York și va începe studiile universitare. Am stat de vorbă cu ea și am aflat ce lucruri îi vor lipsi cel mai mult din România și ce temeri are înainte de această experiență departe de casă.