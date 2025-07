Numărul de companii nou-înfiinţate în România a scăzut cu 32,3% faţă de trimestrul precedent, a doua cea mai mare scădere din UE. La nivelul UE, numărul de firme nou-înfiinţate a scăzut cu 5,1% faţă de trimestrul precedent, iar în zona euro declinul a fost de 5,5%

09:45

România ocupă printre ultime­le locuri în Europa la screening pe ser­vicii medicale într-un top care pre­zintă accesul la medici din ambula­toriu, cu doar 5,5 consultaţii pe an per locuitor în medie, faţă de 6,6 con­sulta­ţii la doctor cât înregistrează Bulgaria, 7,1 consultaţii per locuitor pe an în medie Polonia, 7,9 consultaţii Cehia, arată datele de la Eurostat ce au centralizat consultaţii la medicii generalişti, dar şi la specialişti.