Increderea in politicile lui Trump privind migratia, in scadere. „Astazi, SUA sunt tara cea mai respectata din intreaga lume”

Rusia are in plan sa lanseze 2.000 de drone simultan catre Ucraina, a declarat generalul-maior german Christian Freuding, relateaza Kyiv Independent. Cifra uimitoare descrisa de Freuding, care conduce grupul operativ pentru Ucraina din cadrul Ministerului Apararii din Germania, vine in contextul in care Rusia continua sa isi extinda productia de drone. Serviciul Ucrainean de Informatii...