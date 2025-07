Exporturile de magneţi din pământuri rare ale Chinei către SUA au explodat în iunie

22:40

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, duminică seară, că are permis de conducere, dar nu are maşină, iar pentru ea ar fi o variantă să se deplaseze pe jos către locul de muncă. A circulat cu metroul şi de când a devenit ministru şi se deplasează cu aplicaţii de ride-sharing. Întrebată ce părere are despre idea ca deminitarii să circule cu transportul public, Buzoianu a declarat: ”E o foarte mare dorinţă de a se arunca şi cu idei populiste pe piaţă”.