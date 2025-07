FACIAS: Cazul lui Andrei Drăgan, un dosar uitat de opt luni în sertar care lasă vinovații nepedepsiți

20:30

Indicele BET – de referinţă pentru Bursa de Valori Bucureşti şi întreaga piaţă locală de capital – a urcat joi, 17 iulie cu 1,5% şi a marcat la un nou record absolut de 19.687 de puncte, în urcare cu 17,7% de la începutul anului. Cu un plus de 4,2% în ultima săptămână, BET este la […]