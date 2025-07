Horoscop 21 iulie 2025 – Începi negocieri financiare

13:40

Cum am ajuns aici? Cum s-a transformat televiziunea dintr-un spațiu al ideilor într-o ladă de gunoi transmisă live, unde niște foști cântăreți și glumeți de bâlci simulează efort și emoție, în timp ce publicul e tratat ca o turmă inertă? „Poftiți pe la noi" nu e doar o emisiune de prost gust. E simptomul unei […]