AUDIO: Cristian Popescu „Piedone”, discuții halucinante pe Litoral. O înregistrare audio explozivă, care pune capac la toate

Când aveam 13-14 ani, una din prietenele mamei venită în vizită ne-a povestit o întâmplare care mi-a făcut o impresie foarte puternică la vremea respectivă: „Stăteam la birou și lucram. Era ora două dimineața. Eram pe punctul de a strange hârtiile de pe birou, când deodată am auzit un cioc-cioc! în fereastră. Ca și cum cineva ar fi cerut să intre. Am paralizat de frică, dar apoi m-a străfulgerat un gând că locuim la etajul trei și este puțin probabil ca cineva să poată, pur și simplu, să bată în geam. Probabil, mi s-a părut, nu putea fi real, nu urcă nimeni pe bloc la etajul trei ca să-mi dea binețe la fereastră, mi-am spus.Dar bătaia s-a repetat din nou.Am tras perdeaua, speriată, și am văzut un porumbel pe pervaz. Cel mai obișnuit porumbel. Ciudat, a continuat ea, era deja ora două dimineața și toți porumbeii dormeau de mult. Am încercat să-l alung, fluturând din mână: „Șșșșș!" Dar porumbelul nu a zburat. Se uita fix la mine, iar eu am tras perdeaua, înspăimântată . A mai bătut cu ciocul în geam de două sau trei ori, apoi, cred că a zburat. Și a doua zi, ce crezi? , m-au sunat de la spital și mi-au spus că, pe la ora două dimineața, a murit mama. Spune și tu, a întrebat-o pe mama mea, nu ți se pare că e cam stranie coincidența? "